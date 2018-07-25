Qualcomm готовится отказаться от сделки по покупке NXP — CNBC

МОСКВА , 25 июл /ПРАЙМ/. Один из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Inc готовится отказаться от покупки нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник.

"Руководители Qualcomm больше не ожидают, что китайские власти одобрят сделку по покупке NXP, а генеральный директор компании Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf) планирует объявить о плане обратного выкупа акций компании в рамках релиза финансовой отчетности позднее в среду", — пишет телеканал со ссылкой на источники.

Qualcomm объявил о новой программе по выкупу бумаг с рынка на сумму в 10 миллиардов долларов в мае. Ожидается, что компания увеличит объем выкупа.

По данным источника, несмотря нато, что все еще сохраняется вероятность, что китайский рыночный регулятор State Administration for Market Regulation (SAMR) может выпустить объявление касательно сделки, но она очень мала.

Формально SAMR может и не делать никаких заявлений. В таком случае, дедлайн по сделке истечет, и Qualcomm придется выплатить NXP 2 миллиарда долларов за срыв договоренностей.

В октябре прошлого года Qualcomm заявил о намерении купить NXP за 38 миллиардов долларов, в феврале увеличила цену оферты до 44 миллиарда.