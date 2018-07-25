Миллер: центр газодобычи на Ямале — будущее газовой отрасли России

Вид на полуостров Ямал. Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Введение в эксплуатацию месторождений на полуострове Ямал обеспечит стабильные поставки газа внутри страны и на экспорт. При этом Северный газовый коридор становится главным для газовых потоков в России. Председатель правления ПАО «Газпром» в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о значимости ввода в строй газовых месторождений Ямала. — Здравствуйте! Центр газодобычи постепенно смещается на Ямал. Расскажите, пожалуйста, какие месторождения планируется разрабатывать, сколько газа планируется добывать и куда он пойдет?— Мы уже в настоящее время создали необходимую производственную и транспортную инфраструктуру нового Ямальского центра газодобычи. Вся эта инфраструктура здесь создана с нуля, в том числе здесь построен новый аэропорт. Новый центр газодобычи на Ямале — это будущее газовой отрасли нашей страны. Действительно, месторождения Надым-Пур-Тазовского района постепенно истощаются, и мы уходим все дальше и дальше на Север. Ямальский центр газодобычи располагает огромными ресурсами газа, у «Газпрома» на балансе находится 16,6 трлн кубометров газа, и это действительно запасы мирового значения.

Бованенково. Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Есть несколько базовых опорных месторождений — это Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское месторождения. Что касается Бованенковского месторождения, оно уже в настоящее время «Газпромом» эксплуатируется, построено два газовых промысла, и в настоящее время проектная мощность месторождения составляет 90 млрд миллиардов кубических метров газа. До конца года будет введен Газовый промысел №3, и мы выведем объем добычи на Бованенковском месторождении на проектный уровень 115 млрд кубометров газа в год. Это чуть меньше 1/4 от всего объема добычи газа в «Газпроме».

Газовый промысел №3 Бованенковского месторождения. Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Без сомнения, за вводом Бованенково последует Харасавэй, а в дальнейшем и Крузенштернское месторождение. Вслед за этими месторождениями начнут разрабатываться месторождения Тамбейской группы. Суммарно запасы месторождений Тамбейской группы составляют 7,7 трлн кубометров газа.

Харасавэйское месторождение. Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Если говорить о том, как это влияет в целом на нашу газовую отрасль, то надо, конечно, отметить, что появление нового центра газовой добычи на Ямале — это также и новые транспортные потоки. Это развитие Северного газового коридора, это система магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта», «Бованенково — Ухта-2», «Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок-2». Появляется понимание того, что Северный транспортный коридор становится главным, определяющим для газовых потоков, для поставки газа потребителям в Российской Федерации. И, кроме этого, Северный газовый коридор становится важным коридором для обеспечения поставок газа на экспорт. Это, в частности, касается поставок газа по газопроводу «Северный поток-1» и в дальнейшем для поставок газа по газопроводу «Северный поток-2». Без сомнения, главная задача обустройства газовых месторождений Ямала — это обеспечение в полном объеме спроса наших потребителей, обеспечение надежности и стабильности поставок газа. И особенно важно обеспечение пикового сезонного спроса в осенне-зимний период для Российской Федерации. В нашей стране зима холодная и достаточно длинная, и, конечно же, ресурсная база наших месторождений, месторождений «Газпрома» должна полностью покрывать пиковый спрос в осенне-зимний период. Поэтому ввод Бованенково на проектную мощность в конце этого года, начало обустройства Харасавэйского месторождения — это, без сомнения, важные шаги для того, чтобы и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах наши потребители чувствовали себя уверенно и знали, что в их домах и на производстве будет газ.