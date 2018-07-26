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Банк БРИКС выделит $1 млрд на развитие инфраструктуры в РФ
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Банк БРИКС выделит $1 млрд на развитие инфраструктуры в РФ 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» Новый банк развития БРИКС выделит России порядка миллиарда долларов в качестве кредита на инфраструктурные проекты.
Фото: Pxhere
Как сообщил главный финансист Нового банка развития БРИКС, Лесли Маасдорп Россия получит кредит на миллиард долларов. Деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов.
“Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от 4 до 5 миллиардов долларов в год, и это вырастет примерно до 7-8 миллиардов долларов. Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру”, — заявил Маасдорп в кулуарах делового форума, прошедшего в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
Средства пойдут на разные цели: от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов. Маасдорп отметил, что в числе приоритетов — проекты по восстановлению городской среды, обработку бытовых отходов и продвижение безотходной экономики.
Новый банк развития активно сотрудничает с российскими финансовыми организациями. Маасдорп подчеркнул, что стороны находятся в постоянном диалоге. В частности, Новый банк развития может сотрудничать с Газпромбанком, Сбербанком и ВТБ.
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