Банк БРИКС выделит $1 млрд на развитие инфраструктуры в РФ

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика» Новый банк развития БРИКС выделит России порядка миллиарда долларов в качестве кредита на инфраструктурные проекты.

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Как сообщил главный финансист Нового банка развития БРИКС, Лесли Маасдорп Россия получит кредит на миллиард долларов. Деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов.

“Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от 4 до 5 миллиардов долларов в год, и это вырастет примерно до 7-8 миллиардов долларов. Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру”, — заявил Маасдорп в кулуарах делового форума, прошедшего в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге

Средства пойдут на разные цели: от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов. Маасдорп отметил, что в числе приоритетов — проекты по восстановлению городской среды, обработку бытовых отходов и продвижение безотходной экономики.