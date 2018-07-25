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НБУ и Минфин Украины назвали паузу в сотрудничестве с МВФ ключевым риском для стабильности
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НБУ и Минфин Украины назвали паузу в сотрудничестве с МВФ ключевым риском для стабильности 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Ключевым риском для финансовой стабильности на Украине является дальнейшая задержка с возобновлением сотрудничества Киева и Международного валютного фонда (МВФ). К такому мнению пришли участники Совета по финансовой стабильности, в который входят глава Минфина Украины Оксана Маркарова, а также председатель Национального банка страны Яков Смолий.
"Совет по финансовой стабильности подчеркивает необходимость возобновления активного сотрудничества с МВФ. Задержка с возобновление сотрудничества — ключевой риск для финансовой стабильности", — сказано в сообщении НБУ в среду.
Осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Фондом, является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров, подчеркнули участники Совета. Кроме того, сказано в сообщении, это также важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях «глобальной тенденции выхода инвесторов из активов рынков, которые развиваются». Еще одним фактором необходимости активизации взаимодействия с МВФ названы грядущие «значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение последующих двух лет».
Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд должен выделить Украине $17,5 млрд В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд Последний из них — 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд
И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что Украина может получить очередной транш осенью этого года. Киев рассчитывает получить около $2 млрд
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже год ведет дискуссии с МВФ по поводу цены на газ на Украине, чтобы получить новый кредит. По его словам, повышение цен на газ может быть только вынужденным шагом, «чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан в случае дефолта».
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