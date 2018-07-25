НБУ и Минфин Украины назвали паузу в сотрудничестве с МВФ ключевым риском для стабильности

"Совет по финансовой стабильности подчеркивает необходимость возобновления активного сотрудничества с МВФ. Задержка с возобновление сотрудничества — ключевой риск для финансовой стабильности", — сказано в сообщении НБУ в среду.

Осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Фондом, является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров, подчеркнули участники Совета. Кроме того, сказано в сообщении, это также важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях «глобальной тенденции выхода инвесторов из активов рынков, которые развиваются». Еще одним фактором необходимости активизации взаимодействия с МВФ названы грядущие «значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение последующих двух лет».

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд должен выделить Украине $17,5 млрд В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд Последний из них — 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что Украина может получить очередной транш осенью этого года. Киев рассчитывает получить около $2 млрд