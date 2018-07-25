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Украина за полгода сократила транзит нефти в Европу на 6,5%
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Украина за полгода сократила транзит нефти в Европу на 6,5% 

Rambler News Service 48 минут назад
Трубопроводный транзит нефти через Украину в Европу сократился по итогам первого полугодия на 6,5% в годовом выражении — до 6,358 млн тонн, пишет Oilcapital.ru со ссылкой на компанию «Укртранснафта».
При этом объем прокачки нефти на украинские НПЗ вырос за январь-июнь на 7% в годовом выражении — до 1,01 млн тонн.
В июне трубопроводный транзит нефти через территорию Украины вырос на 2,6% в годовом выражении — до 1,27 млн тонн, в то время как прокачка на НПЗ страны снизилась на 6,9% в сравнении с июнем 2017 года — до 174,5 тыс. тонн.
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