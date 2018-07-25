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Усманов завершает перевод активов в Россию
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Усманов завершает перевод активов в Россию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Юрий Кочетков/EPA  Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Все основные активы USM Holdings Limited передадут вновь созданной российской холдинговой компании ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ». Кипрская холдинговая компания USM Holdings Limited, владеющая контрольными пакетами акций компаний "ХК «Металлоинвест», ПАО «Мегафон» и ряда других активов бизнесмена Алишера Усманова, в ближайшее время завершит процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в юрисдикцию России. Об этом сообщили в пресс-службе USM Holdings. «В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании ООО „Холдинговая компания ЮэСэМ“ с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%). В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче на ООО „Холдинговая компания ЮэСэМ“ 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций АО „ХК „Металлоинвест“ и 56,32% акций ПАО „Мегафон“. В результате данных корпоративных действий будет завершен процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию. Член совета директоров USM Иван Стрешинский отметил, что реструктуризация активов проводится в рамках ранее объявленного курса на деофшоризацию экономики РФ: „Проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики''.
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