Акционер ВСК окажет страховщику поддержку на 4,5 млрд рублей из-за ситуации с Urban Group

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Совет директоров «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, владеет 49% страховой компании ВСК , остальные 51% принадлежат Сергею Цикалюку) принял решение оказать ВСК временную финансовую поддержку на общую сумму 4,5 млрд рублей в связи с ситуацией вокруг девелопера Urban Group, следует из сообщения SFI.

Ранее рейтинговое агентство Fitch указало, что требование ЦБ о создании резервов в размере 100% страховой суммы по обанкротившемуся застройщику Urban Group — 9,7 млрд рублей — может создать значительный дефицит в показателях финансовой устойчивости ВСК.

Финансовая помощь ВСК может быть оказана в форме предоставления страховщику субординированного займа на 2,5 млрд рублей, а также покупки холдингом у группы ВСК страховой компании «Интери» за 2 млрд рублей (ранее принадлежала холдингу и называлась СК «Европлан» , ВСК владеет «Интери» через АО «Поместье»). Предварительный договор о продаже «Интери» подписан 24 июля 2018 года. Договор субординированного займа пока не заключен.

"В случае заключения договора субординированного займа денежные средства будут предоставлены в течение семи дней с даты получения письменного требования от ВСК. Если субординированный займ окажется не востребованным до 31 декабря 2018 года, договор будет автоматически расторгнут", — говорится в сообщении SFI.

Обе сделки предусматривают использование холдингом собственных средств.

При этом в SFI уверены, что ВСК способна выполнить требования регулятора и обязательства перед клиентами самостоятельно, но холдинг принял решение оказать страховщику временную поддержку «в качестве меры по нейтрализации негативного информационного фона вокруг ВСК и дополнительной гарантии стабильности для клиентов и партнеров компании». ВСК предприняла меры для выполнения нормативов и риски нарушения регуляторных требований отсутствуют, подчеркивают в холдинге.

В июле ЦБ РФ обязал страховщиков сформировать резервы по страхованию гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств в сегменте жилищного строительства в размере 100%. В соответствии с этими требованиями ВСК должна создать резервы на 9,7 млрд рублей.

На этом фоне рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр рейтинги страховщиков Urban Group — ВСК и «Проминстраха» — с возможностью понижения.