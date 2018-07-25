Акционеры ВСК заключили соглашение о согласованном управлении компанией

«Стороны обязуются…согласованно осуществлять действия по управлению обществом; осуществлять право голоса на общих собраниях в соответствии с соглашением; приобретать или отчуждать принадлежащие им акции общества при наступлении указанных в соглашении обстоятельств; и воздерживаться от отчуждения принадлежащих им акций общества до наступления указанных в соглашении обстоятельств», — говорится в материалах.

Согласно данным СПАРК, 24,66% принадлежит компании «Азбука профит», 21,92% — компании «Страховой синдикат». В сообщении группы «Сафмар» отмечается, что 100% уставного капитала «Азбука Профит» и «Страховой синдикат» владеет Сергей Цикалюк.

Ранее сегодня группа «Сафмар» сообщила, что договорилась о покупке «дочки» ВСК — компании «Поместье», которая является бенефициаром страховой компании «Интери». Также «Сафмар» может предоставить группе ВСК пятилетний субординированный займ на 2,5 млрд рублей в связи со сложной ситуацией с компанией Urban Group.

Ранее суд признал банкротом пять компаний застройщика Urban Group, ответственность перед дольщиками страховала, в том числе, компания ВСК.