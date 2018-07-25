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Акционеры ВСК заключили соглашение о согласованном управлении компанией
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Акционеры ВСК заключили соглашение о согласованном управлении компанией 

Rambler News Service 1 час назад
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, владеющая 49% акций страховой компании ВСК, и контролирующий акционер ВСК Сергей Цикалюк заключили акционерное соглашение о согласованных действиях по управлению ВСК, говорится в материалах «Сафмар».
«Стороны обязуются…согласованно осуществлять действия по управлению обществом; осуществлять право голоса на общих собраниях в соответствии с соглашением; приобретать или отчуждать принадлежащие им акции общества при наступлении указанных в соглашении обстоятельств; и воздерживаться от отчуждения принадлежащих им акций общества до наступления указанных в соглашении обстоятельств», — говорится в материалах.
Согласно данным СПАРК, 24,66% принадлежит компании «Азбука профит», 21,92% — компании «Страховой синдикат». В сообщении группы «Сафмар» отмечается, что 100% уставного капитала «Азбука Профит» и «Страховой синдикат» владеет Сергей Цикалюк.
Ранее сегодня группа «Сафмар» сообщила, что договорилась о покупке «дочки» ВСК — компании «Поместье», которая является бенефициаром страховой компании «Интери». Также «Сафмар» может предоставить группе ВСК пятилетний субординированный займ на 2,5 млрд рублей в связи со сложной ситуацией с компанией Urban Group.
Ранее суд признал банкротом пять компаний застройщика Urban Group, ответственность перед дольщиками страховала, в том числе, компания ВСК.
12 июля международное рейтинговое агентство Fitch поставило на пересмотр рейтинг с негативным прогнозом ВСК, объяснив это необходимостью создания резервов на сумму 9,7 млрд руб из-за признания компаний Urban Group банкротами.
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