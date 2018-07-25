СМИ: менеджмент девелопера «Эталон» хочет выкупить компанию

Добавлен комментарий «Лидер-инвеста» (в пятом абзаце).

МОСКВА , 25 июл — РИА Недвижимость. Топ-менеджмент одного из крупнейших российских застройщиков жилья «Эталон» обсуждает с основателем компании Вячеславом Заренковым возможность покупки его доли в девелопере, сообщило в среду агентство Reuters , ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Семье Заренкова принадлежит 30,7% компании, менеджменту — 2,6%, еще 5,7% контролируются фондом Baring Vostok, 61% находится в свободном обращении. По оценке Reuters, текущая стоимость доли Заренкова, исходя из рыночной капитализации «Эталона», составляет 243 миллиона долларов.

В компании агентству сообщили, что топ-менеджеры заинтересованы в покупке части пакета Заренкова, но покупка всей его доли не обсуждается.

По данным источников Reuters, семья Заренкова в начале года также вела переговоры о продаже пакета акций входящей в АФК «Система» девелоперской компании «Лидер-инвест», но они закончились безрезультатно.

Никаких текущих переговоров с АФК «Система» или компанией «Лидер-инвест» нет, заявили агентству в «Эталоне». Представитель девелоперской структуры АФК отказалась комментировать тему «Эталона», но сообщила, что у компании открыта кредитная линия в Сбербанке на потенциальную покупку игрока рынка недвижимости или доли в такой компании.