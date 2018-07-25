Otto и Quelle уходят из России

Otto и Quelle прекращают работать в России

Ритейлер решил сконцентрироваться на продажах в немецкоязычных странах

Магазины Quelle и Otto больше не принимают заказы в России . Интернет-магазин www.quelle.ru прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года, говорится на сайте ритейлера. Все заказы, поступившие до этой даты, будут доставлены клиентам.

С 17 июля перестал принимать заказы интернет-магазин otto.ru.

О закрытии магазинов стало известно ранее. Маркетплейсы закрываются и в других странах, поскольку Otto Group решила сконцентрироваться на продажах Otto.de в немецкоязычных странах. В 2015 году выручка компании, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», сократилась на 9%, до 13,3 млрд рублей.