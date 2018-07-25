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Otto и Quelle уходят из России
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Otto и Quelle прекращают работать в России 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ритейлер решил сконцентрироваться на продажах в немецкоязычных странах
Магазины Quelle и Otto больше не принимают заказы в России. Интернет-магазин www.quelle.ru прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года, говорится на сайте ритейлера. Все заказы, поступившие до этой даты, будут доставлены клиентам.
С 17 июля перестал принимать заказы интернет-магазин otto.ru.
О закрытии магазинов стало известно ранее. Маркетплейсы закрываются и в других странах, поскольку Otto Group решила сконцентрироваться на продажах Otto.de в немецкоязычных странах. В 2015 году выручка компании, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», сократилась на 9%, до 13,3 млрд рублей.
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