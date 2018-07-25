Ещё
USM Усманова завершает перевод активов в российскую юрисдикцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

USM Усманова завершает перевод активов в российскую юрисдикцию 

Rambler News Service 31 минуту назад
Холдинговая компания USM Holdings Limited (Кипр), косвенно владеющая контрольными пакетами акций компаний «ХК «Металлоинвест», «Мегафон» и другими активами, и ее бенефициарные владельцы в ближайшее время завершат процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, сообщил USM.
В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%).
«В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций «ХК „Металлоинвест“ и 56,32% акций „МегаФона“, — говорится в сообщении.
В результате описанных действий завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию, отмечает компания.
»Проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики», — сказал член совета директоров USM Иван Стрешинский, его слова приводит компания.
Rambler News Service: последние новости
ФНС выявила налоговые нарушения в работе крупного интернет-магазина электроники Министр сельского хозяйства Патрушев возглавил набсовет Россельхозбанка Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ за полгода выросла в 2,2 раза — до 7,9 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след175
Крымский мост начал отделяться от Крыма589
Трамп и Путин не поделили Украину79
Россиян спасут от увольнений67
Заявление Лолиты грозит международным скандалом305
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение