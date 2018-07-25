USM Усманова завершает перевод активов в российскую юрисдикцию

Холдинговая компания USM Holdings Limited ( Кипр ), косвенно владеющая контрольными пакетами акций компаний « ХК «Металлоинвест» «Мегафон» и другими активами, и ее бенефициарные владельцы в ближайшее время завершат процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, сообщил USM.

В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%).

«В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций «ХК „Металлоинвест“ и 56,32% акций „МегаФона“, — говорится в сообщении.

В результате описанных действий завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию, отмечает компания.