USM Усманова завершает перевод активов в российскую юрисдикцию 

Холдинговая компания USM Holdings Limited (Кипр), косвенно владеющая контрольными пакетами акций компаний «ХК «Металлоинвест», «Мегафон» и другими активами, и ее бенефициарные владельцы в ближайшее время завершат процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, сообщил USM.
В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%).
«В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций «ХК „Металлоинвест“ и 56,32% акций „МегаФона“, — говорится в сообщении.
В результате описанных действий завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию, отмечает компания.
»Проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики», — сказал член совета директоров USM Иван Стрешинский, его слова приводит компания.