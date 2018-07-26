«Металлоинвест» выделил 70 млрд рублей на завершение перевода USM в российскую юрисдикцию 

«Металлоинвест» предоставил «Холдинговой компании ЮэСэМ» займы на 70 млрд руб. в рамках процедуры перевода активов в российскую юрисдикцию, сообщили в компании.
«Займы предназначены для рефинансирования задолженности группы USM перед Металлоинвестом в рамках завершения перевода компанией USM своих активов в российскую юрисдикцию. Эти средства в полном объеме вернутся на баланс Металлоинвеста. Общий долг и объем денежных средств компании «Металлоинвест» останутся без изменений», — заявил председатель cовета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский.
Накануне стало известно, что холдинговая компания USM Holdings Limited (Кипр), косвенно владеющая контрольными пакетами акций компаний «ХК „Металлоинвест“, компанией „Мегафон“ и другими активами, в ближайшее время завершит процесс деофшоризации активов.
В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской „Холдинговой компании ЮэСэМ“ с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%).