Ещё
Сокровища Сибири: IPO «Сибура» может сделать Михельсона богатейшим человеком России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сокровища Сибири: IPO «Сибура» может сделать Михельсона богатейшим человеком России 

Forbes.ru 47 минут назад
Фото: Forbes.ru
Леониду Михельсону не впервой возглавлять список Forbes. Он оказался на его вершине в 2016 году с оценкой состояния в $14,4 млрд Через год, по подсчетам Forbes, совладелец «Новатэка» и «Сибура» разбогател до $18,4 млрд, сохранив звание богатейшего человека страны. У бизнесмена есть возможность побить этот рекорд. После IPO «Сибура» (о том, что оно готовится, сообщил РБК и подтвердил Forbes источник в компании) Михельсон с состоянием в $21,7 млрд может вновь возглавить список Forbes. Причем с внушительным отрывом от сегодняшнего лидера — главы НЛМК Владимира Лисина, чье состояние, по данным Forbes Real Time, составляет в $20,1 млрд
Чтобы оценить насколько вырастет состояние Михельсона, которому принадлежит 48,5% «Сибура», мы использовали нижнюю границу оценки капитализации нефтехимического гиганта после IPO — $20-26 млрд, на которую ориентируются в самой компании. Совсем недавно, в 2015-2016 годах, когда в «Сибур» вкладывались китайские инвесторы, компанию оценивали значительно дешевле — в $13,38 млрд Эксперты полагают, что новые цифры близки к реальности.
Старший аналитик БКС Сергей Суверов отмечает, что зарубежные аналоги «Сибура» торгуются с коэффициентами 7-8 к EBITDA ($2,7 млрд по итогам прошлого года у «Сибура»). В то же время компания выглядит привлекательнее по показателю рентабельности (35%, в то время как у публичных конкурентов меньше 30%), который будет еще выше после ввода «Запсибнефтехима» — завода по производству полимерной продукции в Тобольске. В его строительство компания вложила больше $5 млрд «Думаю, „Сибур“ может быть оценен с премией к рынку, — считает Сергей Суверов. — Но это если отбросить страновой риск».
Помимо новой капитализации «Сибура» при расчете состояния Михельсона мы учитывали текущие котировки второго его крупного актива «Новатэка» и выплаченные им дивиденды за 2017 год. Аналогичную методику мы применили для расчета состояния партнера Михельсона в обеих компаниях — Геннадия Тимченко. Ему принадлежит 17% «Сибура», и после IPO компании бизнесмен увеличит свое состояние минимум до $18,4 млрд По данным Forbes Real Time, это соответствует третьему месту в российском рейтинге богатейших бизнесменов.
Вырастет и состояние миноритарных акционеров «Сибура», входящих в список Forbes, правда не так существенно. Кирилл Шамалов, когда-то бывший одним из основных акционеров «Сибура», разбогатеет примерно до $1,6 млрд Состояния Александра Дюкова и многолетнего главы компании Дмитрия Конова увеличатся до $650 млн  Читайте также
«Я был человеком советской системы». Правила бизнеса Леонида Михельсона Химия и жизнь: Дмитрий Конов вошел в список Forbes после 10 лет руководства «Сибуром»
Владимир Лисин Рейтинг Forbes: №1 Состояние: $19100млн
Узнать подробнее
Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн
Узнать подробнее
Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $16000млн
Узнать подробнее
Кирилл Шамалов Рейтинг Forbes: №75 Состояние: $1400млн
Узнать подробнее
Александр Дюков Рейтинг Forbes: №191 Состояние: $500млн
Узнать подробнее
Дмитрий Конов Рейтинг Forbes: №194 Состояние: $500млн
Узнать подробнее
Forbes.ru: последние новости
Выход есть: появился план снятия санкций с En+ Дерипаски Спасение гаранта. Страховщику Urban Group акционер предложил помощь на 4,5 млрд рублей Украинский калькулятор. Договорятся ли Москва и Киев по газовому транзиту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след175
Крымский мост начал отделяться от Крыма589
Трамп и Путин не поделили Украину79
Россиян спасут от увольнений67
Заявление Лолиты грозит международным скандалом305
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение