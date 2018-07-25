Сокровища Сибири: IPO «Сибура» может сделать Михельсона богатейшим человеком России

Леониду Михельсону не впервой возглавлять список Forbes . Он оказался на его вершине в 2016 году с оценкой состояния в $14,4 млрд Через год, по подсчетам Forbes, совладелец «Новатэка» «Сибура» разбогател до $18,4 млрд, сохранив звание богатейшего человека страны. У бизнесмена есть возможность побить этот рекорд. После IPO «Сибура» (о том, что оно готовится, сообщил РБК и подтвердил Forbes источник в компании) Михельсон с состоянием в $21,7 млрд может вновь возглавить список Forbes. Причем с внушительным отрывом от сегодняшнего лидера — главы НЛМК Владимира Лисина , чье состояние, по данным Forbes Real Time, составляет в $20,1 млрд

Чтобы оценить насколько вырастет состояние Михельсона, которому принадлежит 48,5% «Сибура», мы использовали нижнюю границу оценки капитализации нефтехимического гиганта после IPO — $20-26 млрд, на которую ориентируются в самой компании. Совсем недавно, в 2015-2016 годах, когда в «Сибур» вкладывались китайские инвесторы, компанию оценивали значительно дешевле — в $13,38 млрд Эксперты полагают, что новые цифры близки к реальности.

Старший аналитик БКС Сергей Суверов отмечает, что зарубежные аналоги «Сибура» торгуются с коэффициентами 7-8 к EBITDA ($2,7 млрд по итогам прошлого года у «Сибура»). В то же время компания выглядит привлекательнее по показателю рентабельности (35%, в то время как у публичных конкурентов меньше 30%), который будет еще выше после ввода «Запсибнефтехима» — завода по производству полимерной продукции в Тобольске . В его строительство компания вложила больше $5 млрд «Думаю, „Сибур“ может быть оценен с премией к рынку, — считает Сергей Суверов. — Но это если отбросить страновой риск».

Помимо новой капитализации «Сибура» при расчете состояния Михельсона мы учитывали текущие котировки второго его крупного актива «Новатэка» и выплаченные им дивиденды за 2017 год. Аналогичную методику мы применили для расчета состояния партнера Михельсона в обеих компаниях — Геннадия Тимченко . Ему принадлежит 17% «Сибура», и после IPO компании бизнесмен увеличит свое состояние минимум до $18,4 млрд По данным Forbes Real Time, это соответствует третьему месту в российском рейтинге богатейших бизнесменов.

«Я был человеком советской системы». Правила бизнеса Леонида Михельсона Химия и жизнь: Дмитрий Конов вошел в список Forbes после 10 лет руководства «Сибуром»

Владимир Лисин Рейтинг Forbes: №1 Состояние: $19100млн

Узнать подробнее

Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн

Узнать подробнее

Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $16000млн

Узнать подробнее

Кирилл Шамалов Рейтинг Forbes: №75 Состояние: $1400млн

Узнать подробнее

Александр Дюков Рейтинг Forbes: №191 Состояние: $500млн

Узнать подробнее

Дмитрий Конов Рейтинг Forbes: №194 Состояние: $500млн

Узнать подробнее