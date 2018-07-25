Самым прибыльным банком по итогам первого полугодия оказался Сбербанк, самым убыточным — Банк АВБ

По итогам первого полугодия 2018 года банковская система РФ в целом получила порядка 634 млрд рублей прибыли, свидетельствуют данные, размещенным на сайте Банка России . За аналогичный период 2017 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 770,3 млрд рублей. При этом регулятор отмечает значительное влияние отрицательных показателей банков, проходящих процедуру санации с участием ФКБС. Без учета данных организаций прибыль банковского сектора составила порядка 880 млрд рублей.

Прибыль по итогам первого полугодия 2018 года в совокупном размере 1,0 трлн рублей получили 379 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 368,1 млрд рублей зафиксировали 145 кредитных учреждений.

Если рассматривать динамику прибыли в июне (месяц к месяцу), то максимальную прибыль по итогам прошедшего месяца получил Сбербанк, величина прибыли которого превысила 69 млрд рублей. Также в пятерку лидеров по размеру прибыли по итогам июня вошли следующие банки: Банк «Советский» (31,1 млрд рублей), ВТБ (23,2 млрд рублей), Альфа-Банк (13,6 млрд рублей) и БМ-Банк (6,9 млрд рублей).

Лидерами по размерам убытков по итогам июня (месяц к месяцу) стали следующие кредитные организации: НБ «Траст» (-62,9 млрд рублей), Банк АВБ (-30,6 млрд рублей), Газпромбанк (-3,3 млрд рублей), Московский Кредитный Банк (-1,5 млрд рублей) и «Российский Капитал» (-1,4 млрд рублей).

Значительное влияние на финансовые результаты банков по-прежнему оказывают расходы, связанные с резервированием. За январь — июнь 2018 года остаток резервов на возможные потери по банковской системе увеличился на 6,6% (до 7,3 трлн рублей), при этом по итогам июня данный показатель продемонстрировал рост на 0,9%.