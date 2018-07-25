Украинцы проиграли узбекам и таджикам в количестве вывезенных из России денег 

За первые три месяца 2018 года объём денежных переводах, перечисленных из России в страны Содружества, сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил $2,4 млрд
Пальму первенства по этому показателю с 2011 года удерживает Узбекистан, куда поступило $530 млн В лидирующую пятёрку также вошли Таджикистан ($350 млн), Украина ($346 млн), Киргизия ($269 млн) и Молдавия ($233 млн).
По оценке Европейского банка реконструкции и развития, денежные переводы из за рубежа обеспечили 8,5% ВВП Украины, а Национальный банк страны приводит цифру — 8,3%, или $9,3 млрд в денежном эквиваленте. Наибольшая сумма поступила из Польши — $3,1 млрд, из России жители Украины получили $1,3 млрд, а из США — $679 млн Сумма, поступившая из государств СНГ в Россию, наоборот, увеличилась — $482 млн (+4%). Наибольшее количество средств традиционно с 2014 года перечислено из Казахстана ($228 млн), затем идут Киргизия ($67 млн) и Узбекистан ($48 млн).
В мае 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий совершать денежные переводы на Украину через иностранные платёжные системы. Ограничение касается только экспресс-переводов, проводимых без открытия банковского счёта. Законом устанавливается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении российских платёжных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный экспресс-перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Таким образом, прямой экспресс-перевод между Россией и государством, которое ввело запрет на российскую платёжную систему, будет невозможен.