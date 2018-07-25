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Радио «Спорт FM» изменит звучание
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Радио «Спорт FM» изменит звучание 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: Партнерский материал
«Европейская медиагруппа» сообщает о расширении формата единственной спортивной радиостанции страны. В августе на «Спорт FM» появится больше музыки и полностью обновится эфирная сетка.
Большая часть эфирного контента будет создаваться совместно с самым молодым и амбициозным проектом «Европейской медиагруппы», посвященным молодёжной культуре — STUDIO 21. Слушателей ждут новые информационные и музыкальные программы и рубрики, гостевые эфиры и интервью с участием известных деятелей из мира спорта и музыки. Освещение спортивных событий также приобретёт более современный молодёжный формат.
Роман Емельянов, генеральный директор ЕМГ:
«Мы приняли решение придать «Спорт FM» качественно новое звучание. Изменение формата позволит привлечь новую аудиторию — миллениалов, для которых спорт является одним из главных увлечений. Прогрессивные слушатели предпочитают яркий и ёмкий контент, и их ожидания отличаются от того, что привычно старшим поколениям. Теперь «Спорт FM» охватит не только спорт, но и другие интересы аудитории — это станет хорошей возможностью для создания новых коммерческих проектов и повышения прибыльности станции».
Александр Мостовой, футболист:
«Очень важно привлекать к спорту внимание молодого поколения. Именно они сегодня являются главной движущей силой, за которой мы пытаемся угнаться. Если «Спорт FM» удастся заговорить с ними на одном языке, значит у нас появится шанс развивать спорт в новом, современном ключе».
Светлана Кузнецова, теннисистка:
«Соединить спорт и музыку в одной радиостанции — отличная идея. Эти два направления очень близки между собой: на стадионах, соревнованиях, спортивных площадках — музыка определяет настроение и придаёт драйва. Без музыки не бывает крупных спортивных событий, а спорт присутствует на многих современных музыкальных фестивалях. Уверена, «Спорт FM» и всех нас ждут интересные перемены».
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