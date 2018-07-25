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ВСК продаст «Интери» обратно компании «Сафмар финансовые инвестиции»
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ВСК продаст «Интери» обратно компании «Сафмар финансовые инвестиции» 

Ведомости 2 часа назад
Страховая компания «ВСК» продаст СК «Интери» обратно своему миноритарному акционеру — «Сафмар финансовые инвестиции».
Совет директоров ВСК одобрил эту сделку на заседании 24 июля.
В июне 2017 года ВСК приобрела 100% акций АО «Поместье» (10 000 бумаг номинальной стоимостью 1 рубль) у ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» за 2 млрд рублей и получила контроль над страховой компанией «Интери». В августе Михаил Гуцериев завершил объединение своих небанковских финансовых активов в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»: в компанию вошли 100% акций НПФ «Сафмар», 49% акций страховой компании «ВСК» и 100% акций лизинговой компании «Европлан».
Условия обратной сделки, опубликованные сегодня, аналогичны договору прошлого года с разницей, что АО «Поместье» возвращается назад в собственность «Сафмар финансовые инвестиции», отмечает «Интерфакс».
В середине июля Fitch поместило рейтинги ВСК на пересмотр с «негативным» прогнозом из-за введения Банком России с 10 июля 2018 года нового требования по резервированию на выплаты по договорам неплатежеспособных девелоперов. В заявлении ЦБ отмечается, что компании, страховавшие ответственность застройщика, признанного банкротом, должны формировать резервы на выплаты «в размере страховой суммы по договору».
«В результате ВСК будет вынуждена создать резервы в объеме застрахованной ею ответственности дочерних компаний Urban Group, которая составляла 9,7 млрд рублей на 9 июля текущего года, когда Арбитражный суд Московской области признал их банкротами», — говорилось в пресс-релизе рейтингового агентства.
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