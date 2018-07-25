Чистая прибыль Fiat Chrysler в I полугодии снизилась на 1,2%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом полугодии 2018 года снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,775 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 евро против 1,15 евро за акцию годом ранее. Выручка FCA выросла на 0,7%, до 56,020 миллиарда евро.

По итогам второго квартала концерн зафиксировал прибыль в 754 миллиона евро, что на 35% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,48 евро против 0,74 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период увеличилась на 3,8% — до 28,993 миллиарда евро.

По словам недавно избранного главы компании Майка Мэнли, основные проблемы компании сосредоточены в Китае . В результате снижения спроса на машины компании в этой стране, автоконцерн ощутил увеличение запасов нереализованных авто на складах.

FCA понизила прогноз по прибыли по итогам 2018 года до 115-118 миллиардов евро против ранее озвучивавшихся 125 миллиардов. Скорректированная EBIT ожидается на уровне 7,5-8 миллиардов евро против 8,7 миллиарда ранее.