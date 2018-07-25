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Чистая прибыль Fiat Chrysler в I полугодии снизилась на 1,2%
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Чистая прибыль Fiat Chrysler в I полугодии снизилась на 1,2% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом полугодии 2018 года снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,775 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 евро против 1,15 евро за акцию годом ранее. Выручка FCA выросла на 0,7%, до 56,020 миллиарда евро.
По итогам второго квартала концерн зафиксировал прибыль в 754 миллиона евро, что на 35% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,48 евро против 0,74 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период увеличилась на 3,8% — до 28,993 миллиарда евро.
По словам недавно избранного главы компании Майка Мэнли, основные проблемы компании сосредоточены в Китае. В результате снижения спроса на машины компании в этой стране, автоконцерн ощутил увеличение запасов нереализованных авто на складах.
FCA понизила прогноз по прибыли по итогам 2018 года до 115-118 миллиардов евро против ранее озвучивавшихся 125 миллиардов. Скорректированная EBIT ожидается на уровне 7,5-8 миллиардов евро против 8,7 миллиарда ранее.
Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.
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