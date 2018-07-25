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Чистая прибыль Nasdaq OMX Group за II квартал выросла на 14,4%
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Чистая прибыль Nasdaq OMX Group за II квартал выросла на 14,4% 

Прайм 23 минуты назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Nasdaq OMX Group, владеющей фондовой биржей Nasdaq, по итогам второго квартала 2018 года выросла на 14,4% в годовом выражении и составила 162 миллиона долларов, следует из отчетности группы.
Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,97 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 1,17 доллара за акцию.
Выручка группы за вычетом транзакционных издержек составила 615 миллионов долларов, что на 3,2% больше показателя апреля-июня 2017 года.
"Я рада видеть, что второй квартал 2018 года стал еще одним периодом сильного органического роста, в частности за счет расширения возможностей обслуживания наших клиентов", — приводятся в сообщении слова президента и главы Nasdaq Адены Фридман (Adena Friedman). Она также отметила позитивный эффект реорганизации компании, в том числе продажу в апреле подразделений по связям с общественностью и цифровым медиа-услугам.
Компания Nasdaq OMX Group была основана в 1971 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания владеет биржей Nasdaq, а также восемью европейскими биржами в балтийском регионе, в том числе Стокгольмской, Рижской, Таллинской и Вильнюсской фондовыми биржами.
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