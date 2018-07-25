Чистая прибыль Nasdaq OMX Group за II квартал выросла на 14,4%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Nasdaq OMX Group, владеющей фондовой биржей Nasdaq, по итогам второго квартала 2018 года выросла на 14,4% в годовом выражении и составила 162 миллиона долларов, следует из отчетности группы.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,97 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 1,17 доллара за акцию.

Выручка группы за вычетом транзакционных издержек составила 615 миллионов долларов, что на 3,2% больше показателя апреля-июня 2017 года.

"Я рада видеть, что второй квартал 2018 года стал еще одним периодом сильного органического роста, в частности за счет расширения возможностей обслуживания наших клиентов", — приводятся в сообщении слова президента и главы Nasdaq Адены Фридман (Adena Friedman). Она также отметила позитивный эффект реорганизации компании, в том числе продажу в апреле подразделений по связям с общественностью и цифровым медиа-услугам.