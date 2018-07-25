Долги псковских предприятий ЖКХ за энергоресурсы за год выросли до 1,32 млрд рублей

ПСКОВ , 25 июля. / ТАСС /. Задолженность предприятий ЖКХ Псковской области за энергоресурсы за год выросла более чем на 162 млн и составила 1,32 млрд рублей, из-за долгов было отключено электроснабжение 118 котельных региона. Об этом сообщил ТАСС председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов по итогам заседания комиссии при администрации области по подготовке к отопительному сезону.

"Задолженность псковских предприятий ЖКХ за топливно— энергетические ресурсы составляет 1 млрд 321 млн рублей. Основная задолженность — за природный газ, она составляет более 830 млн рублей, и за электроэнергию, которая составляет почти 240 млн рублей. По сравнению с июлем прошлого года общая задолженность увеличилась на 162 млн рублей. За долги от электроснабжения отключены 118 котельных", — сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что в ближайшее время специалисты администрации региона «выработают решения по снижению долгов». «К началу отопительного сезона будут составлены графики [погашения задолженности за электроэнергию], и, как правило [энергетики], все подключают. В регионе создана рабочая группа на уровне врио губернатора, и там в ближайшее время будут приниматься определенные решения по тому, как работать по снижению задолженности», — отметил Агапов.