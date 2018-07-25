Чистая прибыль Santander в I полугодии выросла на 12,1%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших испанских банков Santander SA в первом полугодии 2018 года увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,052 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,21 евро против 0,23 евро в первом полугодии 2017 года. Выручка Santander за шесть месяцев составила 16,931 миллиарда евро, что на 0,5% меньше показателя первой половины 2017 года.

По итогам второго квартала 2018 года чистая прибыль банковской организации выросла на 14,2% по сравнению со вторым кварталом 2017 года и достигла 1,998 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 0,09 евро против 0,11 евро во втором квартале прошлого года. Выручка банка за квартал снизилась на 1,5%, до 8,477 миллиарда евро.

Испании, Мексике и "Во втором квартале мы продемонстрировали значительный рост прибыли и улучшение качества кредитов, несмотря на сильные колебания валют", — приводятся в отчете Santander слова исполнительного директора банка Аны Ботин (Ana Botin). «В течение второго квартала мы наблюдали особенно сильный рост в Бразилии США , и это более чем компенсировало сложные условия на других рынках», — отметила глава компании.