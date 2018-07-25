Китайская CNPC намерена инвестировать $22 млрд в увеличение добычи нефти и газа

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика». China National Petroleum Corporation (CNPC) заявила, что потратит более 150 млрд юаней ($22 млрд) к 2020 году на увеличение добычи нефти и газа в западном регионе Синьцзян, чтобы компенсировать падение производства на стареющих месторождениях на северо-востоке Китая . Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/WU HONG

Увеличение расходов приведет к росту производства в Синьцзянском автономном районе до более чем 50 млн тонн нефтяного эквивалента в период с 2018 по 2020 годы, отметила CNPC.

Инвестиции эквивалентны общим расходам подразделения CNPC PetroChina, крупнейшего производителя нефти и газа в Китае, на разведку и добычу нефти и газа в 2017 году.

В прошлом году CNPC произвела в Синьцзяне 11,45 млн тонн сырой нефти. В то же время компания добыла 23,5 млрд кубометров газа, что эквивалентно 17,1 млн тонн газа, из Таримского бассейна в этом регионе, одного из крупнейших газовых бассейнов Китая, следует из отчета PetroChina за 2017 год.

Исходя из этих данных, новые инвестиции позволят увеличить объем производства в регионе не менее чем на 75% к 2020 году.

Увеличение расходов подчеркивает необходимость замены добычи с месторождения Дацин в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, а также стремление нарастить производство природного газа в стране для удовлетворения растущего спроса на это топливо при сокращении потребления угля.

Это вряд ли повлияет на спрос на импорт со стороны крупнейшего в мире импортера нефти, поскольку увеличение производства компенсирует снижение добычи на других месторождениях.

"Благодаря продолжающемуся экономическому росту и сильной политической поддержке борьбы с загрязнением воздуха Китай обеспечит 37% глобального прироста потребления природного газа в период с 2017 по 2023 год — больше, чем любая другая страна", — говорится в докладе МЭА Gas 2018.

"Поскольку внутреннее производство не может расти такими же темпами, Китай станет крупнейшим в мире импортером природного газа к 2019 году и будет импортировать 171 млрд куб. м к 2023 году", — заявило агентство.