Спасение гаранта. Страховщику Urban Group акционер предложил помощь на 4,5 млрд рублей

Совет директоров «Сафмар финансовые инвестиции» одобрил две сделки с холдингом и группой ВСК на 4,5 млрд рублей для гарантии стабильности страховщика на фоне ситуации с застройщиком Urban Group, говорится в пресс-релизе компании.

Первая сделка — это договор о покупке у группы ВСК акционерного общества «Поместье» за 2 млрд рублей. Компания «Поместье» — бенефециар страховой компании «Интери» (80-е место по объему сборов в 2017 году).

Этот договор подписан 24 июля 2018 года. Вторая сделка — возможность привлечения ВСК у компании «Сафмар финансовые инвестиции» пятилетнего субординированного займа на сумму 2,5 млрд рублей. Если субординированный займ окажется не востребованным до 31 декабря 2018 года, то договор будет автоматически расторгнут.

Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, контролирующим акционером ВСК является Сергей Цикалюк , который владеет 4,42% компании напрямую, а 46,5% — через компании «Азбука профит» и «Страховой синдикат». Еще 49% ВСК принадлежит компании «Сафмар финансовые инвестиции», которая по состоянию на конец 2017 года контролировалась Саидом и Михаилом Гуцериевыми.

27 июня Forbes со ссылкой на источники писал о том, что максимальный объем страхового покрытия по гарантии отвественности застройщика Urban Group приходится на страховой дом ВСК — порядка 7-9 млрд рублей. 12 июля агенство Fitch поместило на пересмотр рейтинги страховщика, указав, что ВСК нужно создать резервы в размере 9,7 млрд рублей по полисам страхования ответственности Urban Group. 9 июля Арбитражный суд Московской области признал ряд компаний, принадлежащих застройщику, банкротами.

Компания ВСК активно работала с Urban Group до июля 2017 года, после чего сотрудничество прекратилось, говорил Forbes один из участников страхового рынка, знакомый с ситуацией. Сборы составили 3 млрд рублей, уточнял другой собеседник Forbes из страховой отрасли. По оценкам международного агентства Fitch, общая страховая сумма по договорам долевого строительства ВСК составляет 232 млрд рублей на конец первого квартала 2018 года. «Основной объем обращений в ВСК за выплатами страхового возмещения определится на горизонте трех месяцев, когда будет сформирован реестр требований кредиторов к застройщику-банкроту», — говорится в сообщении компании.

Несмотря на одобрение двух сделок с ВСК, компания «Сафмар финансовые инвестиции» убеждена, что страховщик способен соблюсти все требования регулятора и будущие обязательства перед клиентами, говорится в пресс-релизе.

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