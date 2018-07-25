Группа «Сафмар» договорилась о покупке «дочки» ВСК на фоне банкротства Urban Group 

Группа «Сафмар», которая владеет 49% страхового общества ВСК, договорилась о покупке «дочки» ВСК — компании «Поместье», которая является бенефициаром страховой компании «Интери», говорится в сообщении группы «Сафмар».
«Совет директоров SFI (Сафмар финансовые инвестиции. — RNS) одобрил заключение двух сделок между холдингом и группой ВСК. Первая сделка предполагает подписание предварительного договора о покупке у группы ВСК акционерного общества «Поместье» за 2 млрд рублей. …Также совет директоров SFI одобрил возможность заключения сделки по предоставлению группе ВСК пятилетнего субординированного займа на сумму 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в случае заключения договора субординированного займа, денежные средства будут предоставлены в течение семи дней с даты получения письменного требования от ВСК. Если субординированный займ окажется не востребованным до 31 декабря 2018 года, договор будет автоматически расторгнут.
В пресс-службе «Сафмара» добавили, что совет директоров холдинга принял решение об оказании ВСК временной финансовой поддержки в качестве меры по нейтрализации негативного информационного фона вокруг ВСК и дополнительной гарантии стабильности для клиентов и партнеров компании, «несмотря на то, что „Сафмар финансовые инвестиции“ как миноритарный акционер ВСК уверен в способности компании исполнить требования регулятора и будущие обязательства перед клиентами Urban Group самостоятельно».
Ранее пять компаний застройщика Urban Group были признаны Арбитражным судом банкротами. Ответственность перед дольщиками страховала ВСК, которой, согласно требованиям Банка России, необходимо создать резервы по полисам страхования ответственности застройщиков на сумму 9,7 млрд рублей.