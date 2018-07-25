Группа «Сафмар» договорилась о покупке «дочки» ВСК на фоне банкротства Urban Group

Группа «Сафмар», которая владеет 49% страхового общества ВСК , договорилась о покупке «дочки» ВСК — компании «Поместье», которая является бенефициаром страховой компании «Интери», говорится в сообщении группы «Сафмар».

«Совет директоров SFI (Сафмар финансовые инвестиции. — RNS) одобрил заключение двух сделок между холдингом и группой ВСК. Первая сделка предполагает подписание предварительного договора о покупке у группы ВСК акционерного общества «Поместье» за 2 млрд рублей. …Также совет директоров SFI одобрил возможность заключения сделки по предоставлению группе ВСК пятилетнего субординированного займа на сумму 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в случае заключения договора субординированного займа, денежные средства будут предоставлены в течение семи дней с даты получения письменного требования от ВСК. Если субординированный займ окажется не востребованным до 31 декабря 2018 года, договор будет автоматически расторгнут.

В пресс-службе «Сафмара» добавили, что совет директоров холдинга принял решение об оказании ВСК временной финансовой поддержки в качестве меры по нейтрализации негативного информационного фона вокруг ВСК и дополнительной гарантии стабильности для клиентов и партнеров компании, «несмотря на то, что „Сафмар финансовые инвестиции“ как миноритарный акционер ВСК уверен в способности компании исполнить требования регулятора и будущие обязательства перед клиентами Urban Group самостоятельно».