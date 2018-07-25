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Барселонские таксисты бастуют из-за лицензий для Uber
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Барселонские таксисты бастуют из-за отмены дополнительных лицензий для Uber 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Барселонские таксисты проводят в среду и четверг двухдневную забастовку и акции протеста.
Причиной стало судебное решение о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC (автомобиля на прокат с водителем, ими пользуются компании Uber и Cabify). Туристы, прибывшие в аэропорт Эль-Прат и на вокзал Сантс, вынуждены пользоваться общественным транспортом.
В забастовке участвуют шесть барселонских ассоциаций таксистов, однако присоединились некоторые таксисты в Мадриде, Валенсии, Бильбао, Хихоне, Севилье и Сарагосе.
В среду днем перед зданием представительства правительства Испании в Барселоне проходит митинг.
Представитель ассоциации Elite Taxi Альберто Альварес обвинил испанские власти в "предательстве", поскольку "существует закон, который не выполняется".
"Мы бастуем не для того, чтобы надавить на судей, а на министерство развития", — заявил он, пообещав, что таксисты заблокируют "порты, аэропорты и всю инфраструктуру", находящуюся в ведомстве министерства развития.
Именно министерство развития обратилось в Высший суд Каталонии с требованием отменить правило, согласно которому на 30 лицензий таксистов может приходиться лишь одна лицензия VTC. С требованием о пересмотре городского регламента по поводу лицензий в министерство обратилась Национальная комиссия по рынкам и конкуренции.
В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь лицензию VTC — автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится на порядок дешевле, чем официальная лицензия такси.
26 июня власти Барселоны утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, согласно этому решению, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.
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