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Чистая прибыль UPS за I полугодие выросла на 11%
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Чистая прибыль UPS за I полугодие выросла на 11% 

Прайм 26 минут назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. (UPS) по итогам первой половины 2018 года выросла на 11% — до 2,83 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 3,2 доллара против прибыли в 2,9 доллара в январе-июне 2017 года. Выручка компании составила 34,569 миллиарда долларов, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года.
По итогам второго квартала чистая прибыль UPS выросла на 7,3% — до 1,485 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 1,71 доллара против прибыли в 1,58 доллара в апреле-июне 2017 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,93 доллара. Выручка компании составила 17,456 миллиарда долларов, что на 9,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
UPS отмечает, что компания за второй квартал зафиксировала значительный рост выручки на внутреннем рынке США, что обусловлено высоким спросом на электронную торговлю в стране. Глобальный бизнес UPS также продемонстрировал хорошие результаты, при этом наибольший рост финансовых показателей наблюдался в Европе.
Компания United Parcel Service образована в 1907 году. Основной сферой деятельности является срочная доставка посылок и документов в глобальном масштабе. Штаб-квартира компании находится в Атланте, штат Джорджия.
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