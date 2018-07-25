Прибыль и выручка Boeing во II квартале превысили прогнозы

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика». Американский концерн Boeing Co. сообщил о лучшей, чем ожидалось, прибыли, но снизил прогноз на весь год по марже операционной прибыли своего оборонного бизнеса, пишет Reuters

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Акции крупнейшего в мире производителя самолетов упали на 3,3% на премаркете, после того как он снизил прогноз по марже операционной прибыли оборонного подразделения на 2018 г. до 10-10,5% с ожидавшихся ранее 11%. Чистая прибыль Boeing в апреле-июне увеличилась на 26% до $2,196 млрд, или $3,73 на акцию, с $1,749 млрд, или $2,87 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль компании во II квартале составила $3,33 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали показатель на уровне $3,26 на акцию. Выручка увеличилась на 5% до $24,258 млрд, также превысив прогноз. В апреле-июне компания увеличила поставки гражданских самолетов на 6% до 194 единиц со 183 годом ранее. В течение квартала подразделение получило новые заказы на 239 самолетов, включая 91 широкофузеляжный самолет. Выручка подразделения гражданских самолетов во II квартале повысилась на 1% и составила $14,481 млрд Маржа операционной прибыли выросла до 11,4% с 9% годом ранее.

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