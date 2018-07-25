Чистая прибыль Boeing в I полугодии выросла на 40%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом полугодии 2018 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 4,673 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Чистая прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 7,88 доллара против 5,41 доллара за первые шесть месяцев 2017 года. Выручка Boeing при этом увеличилась на 6%, до 47,64 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала Boeing зафиксировал прибыль в 2,196 миллиарда долларов, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию составила 3,73 доллара против 2,87 доллара за второй квартал 2017 года. При этом эксперты ожидали прибыль на уровне 3,26 доллара за акцию. Квартальная выручка выросла на 5%, до 24,258 миллиарда долларов.

"Продолжающийся рост нашего направления услуг, увеличение оборота и хорошие финансовые показатели нашего коммерческого бизнеса, а также позитивный прогноз о состоянии рынка дают нам уверенность в дальнейшем росте доходов и повышении рентабельности производства коммерческих самолетов в течение года", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора Boeing Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg).

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре корпорации функционируют три крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся производством гражданских воздушных судов, Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы, а также Boeing Global Services — подразделение для сервисной работы с заказчиками.