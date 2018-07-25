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Hess Corp по итогам I полугодия сократила убыток в 3,3 раза
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Hess Corp по итогам I полугодия сократила убыток в 3,3 раза 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Американская нефтедобывающая компания Hess Corp по итогам первого полугодия 2018 года получила убыток в 236 миллионов долларов, снизив его в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается в пресс-релизе компании.
В пересчете на одну акцию чистый разводненный убыток составил 0,5 доллара против убытка в 2,53 доллара по итогам первых шести месяцев 2017 года. Выручка компании по итогам отчетного периода составила 2,956 миллиарда долларов, увеличившись на 20,4%.
По итогам второго квартала убыток составил 130 миллионов долларов, уменьшившись в 3,5 раза в годовом выражении. В пересчете на одну акцию чистый разводненный убыток составил 0,23 доллара против убытка в 1,46 доллара по итогам второго квартала 2017 года. Выручка компании по итогам квартала составила 1,566 миллиарда долларов, увеличившись на 30,3%.
По словам главы компании Джона Хесса (John Hess), которые приводятся в релизе, результаты компании за квартал превысили прогнозы.
Компания Hess Corp была основана в США в 1919 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В 2013 году компания по предложению основного акционера Elliott Management Corp сфокусировалась на нефтедобыче, продав НПЗ и заправочные станции в США.
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