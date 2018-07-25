Hess Corp по итогам I полугодия сократила убыток в 3,3 раза

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Американская нефтедобывающая компания Hess Corp по итогам первого полугодия 2018 года получила убыток в 236 миллионов долларов, снизив его в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается в пресс-релизе компании.

В пересчете на одну акцию чистый разводненный убыток составил 0,5 доллара против убытка в 2,53 доллара по итогам первых шести месяцев 2017 года. Выручка компании по итогам отчетного периода составила 2,956 миллиарда долларов, увеличившись на 20,4%.

По итогам второго квартала убыток составил 130 миллионов долларов, уменьшившись в 3,5 раза в годовом выражении. В пересчете на одну акцию чистый разводненный убыток составил 0,23 доллара против убытка в 1,46 доллара по итогам второго квартала 2017 года. Выручка компании по итогам квартала составила 1,566 миллиарда долларов, увеличившись на 30,3%.

По словам главы компании Джона Хесса (John Hess), которые приводятся в релизе, результаты компании за квартал превысили прогнозы.