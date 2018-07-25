Ещё
Активы российских банков за полгода выросли на 1,4 трлн рублей, активы Сбербанка — на 1,5 трлн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активы российских банков за полгода выросли на 1,4 трлн рублей, активы Сбербанка — на 1,5 трлн 

Банки.ру 54 минуты назад
Фото: Банки.ру
Активы российских банков, раскрывавших отчетность, за июнь текущего года выросли всего на 0,7%, или на 614,1 млрд рублей, а за первое полугодие 2018 года — на 1,7%, или на 1,44 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. По информации, размещенной на сайте Банка России, за месяц активы банковского сектора выросли на 0,6%, или на 518 млрд рублей, а за полгода — на 1,6% или на 1,4 трлн рублей. Совокупный объем активов на 1 июля 2018 года составил 86,6 трлн рублей.
Лидером по приросту активов в июне стал Сбербанк (рост на 461,6 млрд рублей, или на 1,8%). Крупнейший банк страны лучший и с начала года, если не считать ВТБ, увеличивший показатель на 2,79 трлн рублей, или на 30,7%, за счет присоединения ВТБ 24.
В пятерку лидеров по абсолютной динамике нетто-активов за июнь попал «Ак Барс» (рост на 47,4 млрд рублей, или на 10,5%). «Ак Барс» даже после увеличения показателя не входит в топ-20 по размеру активов, а рост в июне обеспечили депозиты госкомпаний, размещенные в банке на срок от 91 до 180 дней. Поступившие средства банк разместил на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ.
В июне отрицательную динамику активов продемонстрировали 250 кредитных организаций — это почти половина из действующих на 1 июля 2018 года. Крупнейшее снижение показал Национальный Клиринговый Центр (108,4 млрд рублей, или 3,5% за месяц, за счет оттока средств юрлиц-резидентов с текущих и депозитных счетов). При этом за первое полугодие и за 12 месяцев его динамика активов положительна. В отличие от ИНГ Банка и санируемого Бинбанка, которые оказывались в аналогичной пятерке три месяца назад.
В топ-10 по активам на 1 июля 2018 года традиционно вошли только три банка, так или иначе не контролируемых государством. При этом топ-5 полностью представляют госбанки, на долю которых приходится 59,8% активов сектора (против 55,3% годом ранее). Топ-20 банков формируют 79,9% активов (12 месяцев назад — 78,5%), топ-50 — уже 90,4% (12 месяцев назад — 89,5%), а топ-200 — 98,7% в общем объеме (12 месяцев назад — 98,2%).
В начале года глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила опасения по поводу высокой доли государства в банковском секторе, упомянув, что регулятор в целом поддерживает возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора. Но пока таких ограничений Центробанк не вводил, а реальное снижение концентрации государства в банковском секторе возможно только при продаже крупных санируемых банков частным инвесторам.
Новость
Банки.ру: последние новости
Глава Минсельхоза избран председателем набсовета Россельхозбанка Чистая прибыль Deutsche Bank во II квартале снизилась на 14% «Билайн» удвоил количество магазинов и сделал ставку на digital
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма553
Россия пригрозила Грузии силой67
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку354
Заявление Лолиты грозит международным скандалом264
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение