Активы российских банков за полгода выросли на 1,4 трлн рублей, активы Сбербанка — на 1,5 трлн

Активы российских банков, раскрывавших отчетность, за июнь текущего года выросли всего на 0,7%, или на 614,1 млрд рублей, а за первое полугодие 2018 года — на 1,7%, или на 1,44 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру . По информации, размещенной на сайте Банка России , за месяц активы банковского сектора выросли на 0,6%, или на 518 млрд рублей, а за полгода — на 1,6% или на 1,4 трлн рублей. Совокупный объем активов на 1 июля 2018 года составил 86,6 трлн рублей.

Лидером по приросту активов в июне стал Сбербанк (рост на 461,6 млрд рублей, или на 1,8%). Крупнейший банк страны лучший и с начала года, если не считать ВТБ , увеличивший показатель на 2,79 трлн рублей, или на 30,7%, за счет присоединения ВТБ 24

В пятерку лидеров по абсолютной динамике нетто-активов за июнь попал « Ак Барс » (рост на 47,4 млрд рублей, или на 10,5%). «Ак Барс» даже после увеличения показателя не входит в топ-20 по размеру активов, а рост в июне обеспечили депозиты госкомпаний, размещенные в банке на срок от 91 до 180 дней. Поступившие средства банк разместил на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ.

В июне отрицательную динамику активов продемонстрировали 250 кредитных организаций — это почти половина из действующих на 1 июля 2018 года. Крупнейшее снижение показал Национальный Клиринговый Центр (108,4 млрд рублей, или 3,5% за месяц, за счет оттока средств юрлиц-резидентов с текущих и депозитных счетов). При этом за первое полугодие и за 12 месяцев его динамика активов положительна. В отличие от ИНГ Банка и санируемого Бинбанка , которые оказывались в аналогичной пятерке три месяца назад.

В топ-10 по активам на 1 июля 2018 года традиционно вошли только три банка, так или иначе не контролируемых государством. При этом топ-5 полностью представляют госбанки, на долю которых приходится 59,8% активов сектора (против 55,3% годом ранее). Топ-20 банков формируют 79,9% активов (12 месяцев назад — 78,5%), топ-50 — уже 90,4% (12 месяцев назад — 89,5%), а топ-200 — 98,7% в общем объеме (12 месяцев назад — 98,2%).

В начале года глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила опасения по поводу высокой доли государства в банковском секторе, упомянув, что регулятор в целом поддерживает возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора. Но пока таких ограничений Центробанк не вводил, а реальное снижение концентрации государства в банковском секторе возможно только при продаже крупных санируемых банков частным инвесторам.

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