Выручка компании GM за второй квартал оказалась хуже прогнозов аналитиков

Investing.com — На торгах до открытия рынка в среду акции General Motors подешевели после выхода отчета компании за второй квартал и снижения прогнозов на вторую половину этого года.

Компания GM сообщила о доходе на разводненную акцию в размере $1,81, что совпало с прогнозами экспертов.

Выручка GM за второй квартал составила $36,8 млрд

Экономисты прогнозировали выручку этой компании в размере $37,09 млрд

Компания также обновила свой прогноз на 2018 год.

«Недавний значительный рост цен на сырье, а также снижение курсов аргентинского песо и бразильского реала негативно повлияли на прогнозы на вторую половину этого года. Мы предполагаем сохранение этих негативных факторов до конца этого года и поэтому изменили наш прогноз на 2018 год», — пояснили в пресс-релизе GM.

Теперь GM прогнозирует, что прибыль на разводненную акцию составит $5,14, а скорректированная прибыль на акцию — $6.

«Несмотря на внешние неблагоприятные факторы мы зафиксировали высокие показатели за второй квартал», — сообщила главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра на пресс-конференции.

«Наш бизнес продолжает работать на крепком основании, а все наши усилия направлены на выполнение нашей задачи — предоставлять клиентам замечательные автомобили, разрабатывать новые технологии для изменения представлений о мобильности и создавать долгосрочные ценности для наших акционеров», — сообщила Барра.

К 14:17 МСК акции General Motors (NYSE:GM) подешевели на 4,48% до $37,71. На закрытии рынка в понедельник акции General Motors стоили $39,48.

Теперь трейдеры ожидают сеанса открытой конференц-связи этой компании, который состоится в 17:00 МСК.