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ЦБ: Рекордсменом по сокращению вкладов физлиц в июне стал банк «Россия»
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ЦБ: Рекордсменом по сокращению вкладов физлиц в июне стал банк «Россия» 

Прайм 23 минуты назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Лидером среди кредитных организаций РФ по сокращению вкладов физических лиц в июне стал банк «Россия», в котором за месяц этот показатель снизился на 19,2%, или на 24,3 миллиарда рублей, до 101,8 миллиарда, следует из отчетности банков, размещенной на сайте Банка России.
"Причина этого сокращения — снижение остатков в рублях на счете 42605 (депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц — нерезидентов на срок от 181 дня до 1 года) с 28,3 миллиарда рублей до 0,2 миллиарда рублей. Вероятно, деньги вывел из банка один-единственный клиент-нерезидент. Вывод этих средств банк компенсировал преимущественно за счет привлечения средств кредитных организаций", — пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В целом, согласно данным регулятора, за июнь вклады населения в российской банковской системе выросли на 288,5 миллиарда рублей, или на 1,1%, и составили 26,99 триллиона рублей.
Согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 июня банк «Россия» занимал 12-е место в российской банковской системе с активами в размере 961,6 миллиарда рублей.
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