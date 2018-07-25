Пароль лета — стабильность

Первый месяц лета на финансовом рынке прошел под знаком стабильности. На фоне незначительного ослабления курса рубля, сохранения Банком России ключевой ставки без изменений, увеличения мировых цен на нефть и валютных резервов страны на 5 млрд долларов финансы населения и предприятий чувствовали себя уверенно.

Сбербанк, ВТБ и Наиболее успешными были зарегистрированные в Москве Газпромбанк : их месячная прибыль после формирования резервов составила 97 млрд рублей. В свою очередь частные банки в апреле зафиксировали убытки, причина — резервирование под возможные потери по банкам, проходящим процедуру санации. Общая задолженность отечественных банков перед Минфином России снизилась на 76 млрд рублей.

Ожидаемая перед началом сезона отпусков летняя стагнация динамики сбережений населения на банковских счетах и депозитах не повлияла на хороший темп прироста вкладов по финансовой системе в целом — он составил +8,9 процента в годовом выражении. При этом рынок розничного кредитования продолжил активный рост, показав в мае +2 процента к предыдущему месяцу и 19,1 процента с мая прошлого года.

Не знающие отпусков средства на счетах и депозитах предприятий, наоборот, увеличились: в мае темпы прироста составили +2,1 и +6,4 процента в годовом выражении. Годовая динамика портфеля корпоративных кредитов составила +4,1 процента.