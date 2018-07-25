GlaxoSmithKline в I полугодии увеличила прибыль на 9%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль британской GlaxoSmithKline (GSK), одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний, по итогам первой половины 2018 года составила 1,234 миллиарда фунтов стерлингов (1,617 миллиарда долларов), что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль компании составила 0,202 фунта (0,265 доллара) против прибыли в 0,177 фунта (0,232 доллара) по итогам 2017 года. Оборот GlaxoSmithKline при этом сократился на 1%, до 14,532 миллиарда фунтов (19,04 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании составила 2,019 миллиарда фунтов (2,645 миллиарда долларов), увеличившись на 19%.

По итогам второго квартала прибыль GSK составила 475 миллионов фунтов стерлингов (622,3 миллиона долларов) по сравнению с убытком в 86 миллионов фунтов (112,7 миллиона долларов) в аналогичном периоде 2017 года. В пересчете на одну акцию прибыль компании составила 0,09 фунта (0,118 доллара) против убытка в 0,037 фунта (0,05 доллара) по итогам апреля-июня 2017 года.

Оборот GlaxoSmithKline за второй квартал практически не изменился — он составил 7,31 миллиарда фунтов (9,578 миллиарда долларов). Операционная прибыль оказалась на отметке в 779 миллионов фунтов (1,02 миллиарда долларов) против убытка в 20 миллионов фунтов (26,2 миллиарда долларов) в прошлом году.

По словам главы GSK Эммы Уолмсли (Emma Walmsley), которые приводятся в релизе, на результатах компании позитивно сказался запуск трех новых продуктов — Trelegy Ellipta, Juluca и Shingrix.