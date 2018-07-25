Чистая прибыль Coca-Cola выросла на 44%

Чистая прибыль Coca-Cola в I полугодии 2018 г выросла на 44%

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,684 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль на акцию за январь-июнь составила 0,84 доллара против 0,59 доллара годом ранее. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении выросла на 13%, до 4,538 миллиарда долларов.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам второго квартала 2018 года увеличилась в 1,7 раза и составила 2,316 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию за этот же отчетный период составила 0,54 доллара против 0,32 доллара в апреле-июне 2017 года. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 0,6 доллара за акцию. Операционная выручка выросла на 34%, до 2,727 миллиарда долларов.

"Мы довольны нашей работой за период с начала года, поскольку мы продолжили наше развитие как ориентированного на потребителя, глобального производителя напитков", — приводятся в релизе слова президента и главного операционного директора Coca-Cola Джеймса Куинси (James Quincey).

В релизе отмечается, что в течение отчетного периода компания уделяла особое внимание тестированию новых продуктов на местном уровне, а также расширяла ассортимент газированных безалкогольных напитков за счет инвестиций и инноваций.

Coca-Cola Company — американская компания, один из крупнейших поставщиков безалкогольных напитков в мире. Среди ее продукции наиболее известными брендами являются Coca-Cola, Fanta и Sprite. Была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия).