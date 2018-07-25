Чистая прибыль General Motors за I полугодие снизилась на 19,5%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на держателей акций, по итогам первого полугодия 2018 года составила 3,436 миллиарда долларов, что на 19,5% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль компании на одну акцию составила 2,38 доллара против 2,8 доллара годом ранее. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 1,9% и составила 72,9 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 44%, до 2,39 миллиарда долларов. Разводненная прибыль компании на одну акцию составила 1,66 доллара против 1,09 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,78 доллара за акцию. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 0,6% и составила 36,76 миллиарда долларов.

Снижение показателей компания объясняет негативным влиянием цен на сырье и обесценением иностранной валюты в Южной Америке. Тем не менее, гендиректор GM Мэри Барра (Mary Barra) считает, что несмотря на внешние вызовы, компания добилась позитивных результатов.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В GM работают около 180 тысяч человек.