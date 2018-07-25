Ещё
Чистая прибыль General Motors за I полугодие снизилась на 19,5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль General Motors за I полугодие снизилась на 19,5% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на держателей акций, по итогам первого полугодия 2018 года составила 3,436 миллиарда долларов, что на 19,5% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль компании на одну акцию составила 2,38 доллара против 2,8 доллара годом ранее. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 1,9% и составила 72,9 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 44%, до 2,39 миллиарда долларов. Разводненная прибыль компании на одну акцию составила 1,66 доллара против 1,09 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,78 доллара за акцию. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 0,6% и составила 36,76 миллиарда долларов.
Снижение показателей компания объясняет негативным влиянием цен на сырье и обесценением иностранной валюты в Южной Америке. Тем не менее, гендиректор GM Мэри Барра (Mary Barra) считает, что несмотря на внешние вызовы, компания добилась позитивных результатов.
GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В GM работают около 180 тысяч человек.
Прайм: последние новости
En+ просит Минфин США временно освободить ее от санкций для завершения "плана Баркера" Чистая прибыль Coca-Cola в I полугодии 2018 г выросла на 44% "Газпром" построил 1954 км "Силы Сибири" - 90,5% трубопровода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма559
Россия пригрозила Грузии силой77
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку358
Заявление Лолиты грозит международным скандалом265
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение