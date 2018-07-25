Ещё
ПИК планирует досрочно погасить биржевые облигации на 15 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПИК планирует досрочно погасить биржевые облигации на 15 млрд руб 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний ПИК приняла решение досрочно погасить три выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении организации.
Ценные бумаги будут погашены 17 августа, в дату окончания шестого купонного периода.
Выпуски десятилетних биржевых облигаций серий БО-04, БО-05 и БО-06 объемом каждый по 5 миллиардов рублей компания разместила в августе 2015 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 14,25% годовых.
Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
РИА Недвижимость: последние новости
Bosch откроет флагманский магазин на Цветном бульваре в Москве ВТБ выделил 3,3 млрд рублей на строительство крупного ТЦ в Хабаровске Источник: обыски в компании "Водоканалстрой" проходят в Петербурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой185
Крымский мост начал отделяться от Крыма525
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку337
Заявление Лолиты грозит международным скандалом273
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение