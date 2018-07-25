ПИК планирует досрочно погасить биржевые облигации на 15 млрд руб

Ценные бумаги будут погашены 17 августа, в дату окончания шестого купонного периода.

Выпуски десятилетних биржевых облигаций серий БО-04, БО-05 и БО-06 объемом каждый по 5 миллиардов рублей компания разместила в августе 2015 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 14,25% годовых.