ПИК планирует досрочно погасить биржевые облигации на 15 млрд руб 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний ПИК приняла решение досрочно погасить три выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении организации.
Ценные бумаги будут погашены 17 августа, в дату окончания шестого купонного периода.
Выпуски десятилетних биржевых облигаций серий БО-04, БО-05 и БО-06 объемом каждый по 5 миллиардов рублей компания разместила в августе 2015 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 14,25% годовых.
Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.