Ещё
Банк России сохранил ключевую ставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России сохранил ключевую ставку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Новость дополняется.
Газета.Ru: последние новости
Центробанк подал заявление о признании банкротом банка "Советский" Основатель Papa John's подал иск против компании после расистского скандала В ФАС сообщили о сокращении нарушений антимонопольного законодательства
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен139
Тысячи крымчан подозревают в измене родине78
ЦБ принял решение по ключевой ставке21
СМИ узнали о подготовке нового удара США88
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»115
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение