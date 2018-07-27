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Банк России сохранил ключевую ставку
Газета.Ru
1 час назад
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Фото:
ТАСС
Банк России
сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Новость дополняется.
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