ЦБ подал иск о признании банкротом банка «Советский» 

Банк России подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании банкротом банка «Советский», следует из картотеки суда.
Иск подан 25 июля, дата рассмотрения дела еще не назначена.
Ранее в начале июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский».
«Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации», — отмечалось в сообщении.
Также ЦБ сообщал, что принял решение об урегулировании обязательств банка «Советский» для обеспечения защиты прав и интересов кредиторов и вкладчиков банка.
Банк «Советский» находится на санации с 2015 года — его санатором был Татфондбанк, который лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
С 22 февраля ЦБ передал «Советский» на санацию по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России.