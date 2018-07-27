ЦБ подал иск о признании банкротом банка «Советский»

Иск подан 25 июля, дата рассмотрения дела еще не назначена.

Ранее в начале июля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский».

«Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации», — отмечалось в сообщении.

Также ЦБ сообщал, что принял решение об урегулировании обязательств банка «Советский» для обеспечения защиты прав и интересов кредиторов и вкладчиков банка.

Банк «Советский» находится на санации с 2015 года — его санатором был Татфондбанк , который лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).