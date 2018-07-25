ЦБ: Обязательные нормативы ЦБ в июне нарушали 19 российских банков 

МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Обязательные нормативы Банка России в июне нарушали 19 российских банков, из них 17 банков проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте Банка России.
"Среди банков, которые не находятся на санации, в июне нормативы нарушали только две кредитных организации. Уралтрансбанк (Екатеринбург) и Тагилбанк (Нижний Тагил). Уралтрансбанк нарушает нормативы достаточности капитала с марта 2017 года. У Тагилбанка 20 июля была отозвана лицензия", — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Кроме того, у московского "Плюс банка" с 1 по 6 июня норматив достаточности базового капитала (Н1.1) был ниже значения триггера 5,125%, но выше минимально допустимого значения 4,5%, добавил эксперт.
При этом 17 кредитных организаций, нарушивших нормативы регулятора, находятся на санации, 13 кредитных организаций санируются с участием Агентства по страхованию вкладов — Инвестторгбанк, «Пересвет», "Российский капитал", Вокбанк, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Генбанк, Социнвестбанк, "Экспресс-Волга", «Таврический», "Финанс Бизнес Банк", Крайинвестбанк и Мособлбанк. Четыре кредитные организации санировались Фондом консолидации банковского сектора — "Рост банк", банк АВБ, «Траст» и Азиатско-Тихоокеанский банк.
ФКБС с 29 июня прекратил исполнять функции временной администрации по управлению банком АВБ, с 13 июня — по управлению банком «Траст». «Рост банк» был присоединен к банку «Траст» 2 июля.
Убыток Уралтрансбанка за первое полугодие 2018 года составил 265,6 миллиона рублей, за 2017 год — 295,2 миллиона рублей, за 2016 год — 235 миллионов рублей, за 2015 год — 137,2 миллиона рублей. По данным РИА Рейтинг, Уралтрансбанк на 1 июня занимал 193-е место в банковской системе РФ с активами в размере 13,8 миллиарда рублей. Основной конечный бенефициар банка — председатель правления Валерий Заводов.
Банком России установлены минимальные значение обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%. При этом по нормативу долгосрочной ликвидности (Н4) регулятором установлено максимальное значение 120%.