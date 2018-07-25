ЦБ: Обязательные нормативы ЦБ в июне нарушали 19 российских банков

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Обязательные нормативы Банка России в июне нарушали 19 российских банков, из них 17 банков проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте Банка России.

ФКБС с 29 июня прекратил исполнять функции временной администрации по управлению банком АВБ, с 13 июня — по управлению банком «Траст» . «Рост банк» был присоединен к банку «Траст» 2 июля.

Убыток Уралтрансбанка за первое полугодие 2018 года составил 265,6 миллиона рублей, за 2017 год — 295,2 миллиона рублей, за 2016 год — 235 миллионов рублей, за 2015 год — 137,2 миллиона рублей. По данным РИА Рейтинг, Уралтрансбанк на 1 июня занимал 193-е место в банковской системе РФ с активами в размере 13,8 миллиарда рублей. Основной конечный бенефициар банка — председатель правления Валерий Заводов.

Банком России установлены минимальные значение обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%. При этом по нормативу долгосрочной ликвидности (Н4) регулятором установлено максимальное значение 120%.