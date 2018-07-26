Правительство Украины поручило накопить 4,2 млн тонн угля к зиме

КИЕВ, 26 июля. / ТАСС /. Правительство Украины утвердило план мер по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса страны к отопительному сезону 2018-2019 годов. Такое решение было одобрено на заседании кабинета министров в четверг без обсуждения.

Согласно документу, опубликованному в украинских СМИ, план предусматривает накопление к 1 ноября 2018 года 2,6 млн т угля антрацитовой группы, 1,6 млн т угля газовой группы, а также топочного мазута в объеме 130 тыс. т. Кроме того, ставится задача накопить в подземных хранилищах газа к этой дате 17 млрд куб. м природного газа.

По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 24 июля в ПХГ страны находилось почти 12,5 млрд куб. м газа.