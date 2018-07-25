«Газпром» 20 раз нарушил закон в лесах Ленобласти 

Специалисты комитета госэконадзора Ленобласти проверили лесные участки, арендуемые "Газпромом". Оказалось, что компания 20 раз нарушила лесное законодательство
ПАО «Газпром» пролучил 18 предписаний об устранении нарушений. Кроме того, возбуждены административные дела по статьям «Нарушение правил использования лесов», «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и «Самовольное занятие лесных участков».
За нарушение правил пожарной безопасности компания может получить штраф до 500 тыс. рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность.