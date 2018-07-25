«Газпром» 20 раз нарушил закон в лесах Ленобласти

Специалисты комитета госэконадзора Ленобласти проверили лесные участки, арендуемые "Газпромом" . Оказалось, что компания 20 раз нарушила лесное законодательство

ПАО «Газпром» пролучил 18 предписаний об устранении нарушений. Кроме того, возбуждены административные дела по статьям «Нарушение правил использования лесов», «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и «Самовольное занятие лесных участков».

За нарушение правил пожарной безопасности компания может получить штраф до 500 тыс. рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность.