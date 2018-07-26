Пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» выплатили 4 миллиона рублей 

За прошедшую неделю вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплатили 4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в защиту вкладчиков в Вахитовский районный суд Казани направили 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей. Суд удовлетворил 234 иска на сумму более 311 млн рублей.
На стадии рассмотрения находятся еще 10 судебных актов на сумму 10 миллионов рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в апреле прошлого года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ПАО «Татфондбанк».
Срок конкурсного производства составит год. Представитель ЦБ Дмитрий Малиновский сообщил в ходе заседания, что общая стоимость имущества и активов банка оценивается временной администрацией на дату отзыва лицензии (3 марта) в 71,393 млрд рублей, обязательства банка составляли 189,74 млрд рублей.