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Названы самые крупные страны-инвесторы в экономику Москвы 2017 года
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Названы самые крупные страны-инвесторы в экономику Москвы 2017 года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Интересно, что лидерами по суммам вкладов в Москву оказались именно те страны, которые вводили санкции в отношении России.
Германия, Франция и Италия стали крупнейшими государствами, инвестировавшими финансы в экономическое благосостояние столицы России. Об этом сообщил Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.
— Мы не отмечаем никакого оттока иностранных компаний и иностранных инвестиций из столицы, — рассказал он.
Черемин также добавил, что объем этих компаний неуклонно рос. В итоге к концу прошедшего 2017 года объем накопленных инвестиций иностранного капитала в экономику Москвы составил приблизительно 280 миллиардов долларов. По списку стран видно, что лидерами в плане инвестиций стали, как ни странно, именно те страны, которые ввели в наше государство экономические санкции: вложения Германии, например, оцениваются почти в 9 миллиардов долларов, Франции — в 4,6 миллиарда долларов, а Италия за прошлый год потратила на вложения в столицу около 3 миллиардов 600 тысяч долларов.
В ряд крупнейших инвесторов нашей страны также попали Австрия, США, Япония, Великобритания, Швеция и другие.
По словам Сергея Черемина, экономические санкции, которые вводили страны мира в отношении РФ, почти никаким образом не отразились на московской экономике. Однако, в конце 2014 года действительно наблюдался незначительный спад. Но спустя небольшой промежуток времени положительная тенденция восстановилась.
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