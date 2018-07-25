Прибыль «Сбербанк Страхование» за первое полугодие выросла на 50%

Компания стала официально прибыльной и растет быстрее, чем намечено в бизнес-плане. Об этом сообщил журналистам и.о. генерального директора «Сбербанк Страхование» Анатолий Попов. В ближайших планах страховщика — войти в топ-10 страховых компаний по «нежизни».

Подписанная премия в 2017 году составила 11,3 млрд рублей, согласно плану, в 2018 году она должна вырасти до 16 млрд рублей. Чистая прибыль, по прогнозу, за полный год должна составить 3,5 млрд рублей. «Но мы уже сейчас идем с опережением, — отметил Попов. — За шесть месяцев чистая прибыль составила 2,1 миллиарда, на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года». Подписанная премия за первое полугодие составила 6,9 млрд рублей с приростом в 37%.

Магистральным направлением деятельности Попов назвал страхование имущества физлиц (6, 7 млрд премии, рост 37%). Вторым ключевым направлением, которое компания планирует развивать, это страхование ответственности. Сейчас по этому виду страхования « Сбербанк Страхование» собирает 300 млн рублей, но он будет расти, так как со второго полугодия будет «совмещен» с классическим страхованием имущества.

«Во втором полугодии мы дополним продуктами страхования ответственности полисы страхования имущества физлиц, это очень распространено в Европе. Практически переходим на эту структуру продукта, что увеличит сборы в области страховой ответственности», — сказал Попов.