Прибыль «Сбербанк Страхование» за первое полугодие выросла на 50% 

Компания стала официально прибыльной и растет быстрее, чем намечено в бизнес-плане. Об этом сообщил журналистам и.о. генерального директора «Сбербанк Страхование» Анатолий Попов. В ближайших планах страховщика — войти в топ-10 страховых компаний по «нежизни».
Подписанная премия в 2017 году составила 11,3 млрд рублей, согласно плану, в 2018 году она должна вырасти до 16 млрд рублей. Чистая прибыль, по прогнозу, за полный год должна составить 3,5 млрд рублей. «Но мы уже сейчас идем с опережением, — отметил Попов. — За шесть месяцев чистая прибыль составила 2,1 миллиарда, на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года». Подписанная премия за первое полугодие составила 6,9 млрд рублей с приростом в 37%.
Магистральным направлением деятельности Попов назвал страхование имущества физлиц (6, 7 млрд премии, рост 37%). Вторым ключевым направлением, которое компания планирует развивать, это страхование ответственности. Сейчас по этому виду страхования «Сбербанк Страхование» собирает 300 млн рублей, но он будет расти, так как со второго полугодия будет «совмещен» с классическим страхованием имущества.
«Во втором полугодии мы дополним продуктами страхования ответственности полисы страхования имущества физлиц, это очень распространено в Европе. Практически переходим на эту структуру продукта, что увеличит сборы в области страховой ответственности», — сказал Попов.