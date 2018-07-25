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РЖД планируют получить не менее 2,4 млрд рублей за акции «Рефсервиса»
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РЖД планируют получить не менее 2,4 млрд рублей за акции «Рефсервиса» 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Российские железные дороги» 10 сентября проведет открытый аукцион по продаже 100% минус одна акция оператора специализированного железнодорожного подвижного состава «Рефсервис», сообщили РЖД.
«Продажа актива осуществляется по решению совета директоров в рамках продажи непрофильных активов компании», — отметили в РЖД.
Аукцион будет проводиться в «англо-голландском» формате, когда сначала торги идут на повышение, а в случае отсутствия заявок — на понижение.
Стартовая цена продажи пакета акций общества — 3,491 млрд руб., а минимальная цена продажи пакета акций общества — 2,459 млрд руб. Шаг аукциона — 50 млн руб. и может быть изменен по решению аукционной комиссии.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 июля по 28 августа. Задаток для участия в торгах составляет 349,1 млн руб.
«Рефсервис» — крупнейший на территории России и стран СНГ оператор специализированного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов.
Годовой объем перевозок скоропортящихся грузов в подвижном составе «Рефсервиса» составляет 1 млн тонн.
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