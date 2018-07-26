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Международные резервы России снизились на $2,4 млрд
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Международные резервы России снизились на $2,4 млрд 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Depositphotos
За неделю международные резервы России снизились на $2,4 млрд и на 20 июля составили $457,9 млрд против $460,3 млрд на 13 июля, сообщает Банк России.
"Объем международных резервов за неделю снизился на $2,4 млрд, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки и на 20 июля составил $457,9 млрд", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли более чем на $700 млн
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