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Раскрыт план вывода фирм Дерипаски из-под санкций США
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Раскрыт план вывода компаний Дерипаски из-под санкций США 

News.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Лоббист Дерипаски компания Mercury раскрыла, в чем именно заключается план по выводу фирм российского миллиардера из-под американских санкций. Он передан в OFAC — это структура Минюста США, отвечающая за санкции.
Согласно тексту письма, активы Олега Дерипаски и его семьи могут быть переданы в управление структуре, которую одобрит американский Минюст. Но так как для реализации этого плана требуется значительное время, Mercury просит исключить En+ и Русал из черного списка «до окончательного результата».
Ранее News.ru писал, что фирма Mercury Public Affairs привлекла как минимум шесть дипломатов из разных стран к лоббированию интересов Дерипаски.
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