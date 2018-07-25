Раскрыт план вывода фирм Дерипаски из-под санкций США

Раскрыт план вывода компаний Дерипаски из-под санкций США

Лоббист Дерипаски компания Mercury раскрыла, в чем именно заключается план по выводу фирм российского миллиардера из-под американских санкций. Он передан в OFAC — это структура Минюста США , отвечающая за санкции.

Согласно тексту письма, активы Олега Дерипаски и его семьи могут быть переданы в управление структуре, которую одобрит американский Минюст . Но так как для реализации этого плана требуется значительное время, Mercury просит исключить En+ Русал из черного списка «до окончательного результата».

Ранее News.ru писал, что фирма Mercury Public Affairs привлекла как минимум шесть дипломатов из разных стран к лоббированию интересов Дерипаски.