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От «Домодедово» потребовали выкуп в биткоинах
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От «Домодедово» требуют выкуп в биткоинах 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичном аэропорту «Домодедово» подтвердили, что в его адрес поступают анонимные сообщения с угрозами безопасности навигационных систем. При этом отправители требуют выкупы в биткоинах.
Представитель воздушной гавани сообщил, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и что угрозы работе аэропорта нет. В «Домодедово» также добавили, что подобные анонимные звонки случаются нередко.
Как пишет Ura.ru, руководители службы безопасности аэропорта уточнили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, и на данный момент угрозы для функционирования аэропорта нет.
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