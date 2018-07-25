От «Домодедово» потребовали выкуп в биткоинах

От «Домодедово» требуют выкуп в биткоинах

В столичном аэропорту «Домодедово» подтвердили, что в его адрес поступают анонимные сообщения с угрозами безопасности навигационных систем. При этом отправители требуют выкупы в биткоинах.

Представитель воздушной гавани сообщил, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и что угрозы работе аэропорта нет. В «Домодедово» также добавили, что подобные анонимные звонки случаются нередко.

Как пишет Ura.ru, руководители службы безопасности аэропорта уточнили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, и на данный момент угрозы для функционирования аэропорта нет.