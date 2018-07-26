В малый бизнес пустят иностранный капитал 

Доля иностранных компаний в капитале российских малых и средних предприятий не будет ограничена 49 процентами, как это установлено действующим законодательством. Законопроект направлен на увеличение инвестиций в российскую экономику.
Сейчас в законе о развитии малого и среднего предпринимательства есть требование, согласно которому суммарная доля иностранных юридических лиц или юрлиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не может превышать 49 процентов для отнесения предприятия к малому или среднему бизнесу.
Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 26 июля, предлагает снять это ограничение для иностранных юрлиц. Их капитал не будет ограничен, но при этом иностранные компании должны будут ежегодно подтверждать то, что они принадлежат к малому или среднему бизнесу. При обсуждении инициативы в первом чтении парламентарии подчеркнули, что законопроект не касается крупных иностранных компаний или компаний, которые работают в офшорных зонах.