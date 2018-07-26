В малый бизнес пустят иностранный капитал

Доля иностранных компаний в капитале российских малых и средних предприятий не будет ограничена 49 процентами, как это установлено действующим законодательством. Законопроект направлен на увеличение инвестиций в российскую экономику.

Сейчас в законе о развитии малого и среднего предпринимательства есть требование, согласно которому суммарная доля иностранных юридических лиц или юрлиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не может превышать 49 процентов для отнесения предприятия к малому или среднему бизнесу.